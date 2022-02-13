В СБР прокомментировали результаты женской гонки преследования на зимней Олимпиаде — 2022

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал выступление россиянок в пасьюте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Лучший результат показала Ульяна Нигматуллина – 11-е место.

«Опять у нас не получилось. Все причины надо разбирать после Олимпиады. Пока процесс идёт, ещё рано говорить о причинах. Пока мы выступаем так, как выступали на Кубке мира по сезону. Лучше не удаётся, хотя Кристине в предыдущих гонках где-то удавалось показывать результаты выше, чем на этапах. А так, ровно так же, как и было. Остаются гонки, есть попытка, как говорят спортсмены и тренеры, значит, ещё боремся. Будем надеяться», — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.