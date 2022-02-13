Денис Спицов — о золоте Олимпийских игр в эстафете: это навсегда
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Лыжник сборной России Денис Спицов поделился эмоциями после победы в эстафете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Это навсегда. Спасибо команде. Спасибо всем, кто верил в нас», — написал Спицов на своей официальной странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Дениса Спицова в «Инстаграме».
Напомним, в составе сборной России в гонке, помимо Спицова, принимали участие Алексей Червоткин, Александр Большунов, Сергей Устюгов. Серебряные медали в эстафете завоевала национальная команда Норвегии. Тройку лучших замкнули французы.
Вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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