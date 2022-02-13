Названы подробности состояния Ингрид Тандреволд, которой стало плохо на финише пасьюта

Появились некоторые подробности относительно состояния норвежской биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд. Напомним, ей стало плохо на финише гонки преследования Олимпийских игр в Пекине (Китай). Спортсменку унесли со стадиона. Как сообщает издание NRK, биатлонистке стало лучше.



«Ингрид уже на ногах и может самостоятельно ходить», — сказал пресс-секретарь биатлонистки Халвор Леа.



«У Ингрид всё хорошо, это самое главное», — сказала Тириль Экхофф.



Напомним, победительницей гонки преследования стала норвежка Марте Рёйселанд. Она допустила 1 промах и завершила дистанцию за 34 минуты и 46,9 секунды. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Тройку лучших замкнула ещё одна представительница Норвегии Тириль Экхофф, допустившая 3 промаха.

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