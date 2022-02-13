Названы подробности состояния Ингрид Тандреволд, которой стало плохо на финише пасьюта
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Появились некоторые подробности относительно состояния норвежской биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд. Напомним, ей стало плохо на финише гонки преследования Олимпийских игр в Пекине (Китай). Спортсменку унесли со стадиона. Как сообщает издание NRK, биатлонистке стало лучше.
«Ингрид уже на ногах и может самостоятельно ходить», — сказал пресс-секретарь биатлонистки Халвор Леа.
«У Ингрид всё хорошо, это самое главное», — сказала Тириль Экхофф.
Напомним, победительницей гонки преследования стала норвежка Марте Рёйселанд. Она допустила 1 промах и завершила дистанцию за 34 минуты и 46,9 секунды. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Тройку лучших замкнула ещё одна представительница Норвегии Тириль Экхофф, допустившая 3 промаха.
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