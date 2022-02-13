Экхофф — о Тандреволд: ей не до улыбок сейчас, но она жива

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о состоянии соотечественницы Ингрид Ландмарк Тандреволд.

«Ей лучше, но это была очень сложная гонка для неё. Ей не до улыбок сейчас, но она жива, всё в порядке. На последнем круге я поняла, что у меня есть шанс, выдала ускорение. И когда я обгоняла её на заключительном круге, то видела, что Ингрид очень плохо», — сказала Экхофф в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования. Спортсменка уходила третьей после четвёртого огневого рубежа, но на последних метрах дистанции ей стало плохо, спортсменке было сложно стоять на ногах. Она финишировала 14-й, сразу после пересечения финишной черты упав на землю. Норвежку долго приводили в чувство медики и другие биатлонистки. Её унесли со стадиона.