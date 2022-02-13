«Очень среднее выступление». Черезов — о российских биатлонистках в пасьюте на Олимпиаде

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал выступление россиянок в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Лучшей из национальной команды стала Ульяна Нигматуллина, финишировавшая 11-й.

«Сложно сказать, что сегодня произошло. По большому счёту надо было стрелять чисто — девчонки не справились со стрельбой. Видно, что Нигматулина, как и Резцова, неплохо поддерживает скорость, но на стрельбу нас вообще чего-то не хватает. Очень среднее выступление.

Нужна чистая стрельба, чтобы биться за первое место. Сами видели, что Рёйселанд с одним промахом выиграла больше минуты. Очень жаль, что так получилось. Будем надеяться, что у девчонок получится в следующих двух гонках — остались эстафета и масс-старт. Но с такими результатами, конечно, надежды и шансы наши уменьшаются. Но будем верить, что всё будет хорошо.

Очень страшно за норвежку. Слежу на финише за тем, что происходит. Видимо, за 500 метров до финиша ей совсем плохо стало», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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