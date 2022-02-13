Американский журналист спросил российских лыжников про обострение отношений с Украиной

Американский журналист Натаниэль Херц на пресс-конференции задал российским лыжникам, выигравшим эстафету на Олимпиаде-2022, вопрос об обострении отношений между Россией и Украиной.

Ранее Херц спросил россиянина Александра Большунова и норвежку Терезе Йохауг о допинге.

Херц: Сейчас такие сложные отношения между Россией и Украиной. Также усложнились отношения между Россией и США. Скажите, пожалуйста, здесь, в закрытом контуре, на Олимпиаде, вы как-то почувствовали, что отношения осложнились?

Спицов: Я думаю, что мы не вправе обсуждать политические вопросы здесь, потому что Олимпиада прежде всего создана для объединения. Здесь среди спортсменов нет какой-то вражды. Мы здесь делаем одно общее дело — развиваем лыжные гонки во всём мире. Поэтому я думаю, что этот вопрос для спортсменов неуместен. Пускай эти вопросы решают политики.

Большунов: Всё-таки Олимпийские игры — это большой праздник.

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