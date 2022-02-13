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Сергей Устюгов: эмоционально опустошён. Боюсь сказать что-то лишнее, не подумав

Сергей Устюгов: эмоционально опустошён. Боюсь сказать что-то лишнее, не подумав
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Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу сборной России в мужской эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Серебряные медали в этой гонке завоевали норвежские лыжники, бронза — у сборной Франции.

«Почему быстро начал? Надо было показывать себя. Здесь накрывает. Хорошо, что тренеры стояли через каждые 300 метров и подсказывали, как приближаются соперники, как отстают. В первый раз я бежал убегающим, а не догоняющим или вместе.

Я сейчас эмоционально опустошён. Я не готов давать интервью. Боюсь сказать что-то лишнее, не подумав. Я бы пообщался с вами после Олимпиады. Я рад, поздравляю всех с этой победой», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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