Тарасова: на 75-летие загадаю желание, чтобы Валиева выступила в личном соревновании на ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, какое желание загадала на день рождения. Сегодня, 13 февраля, легендарному специалисту исполняется 75 лет.

«В свой день рождения загадаю желание, чтобы Камила выступила в личном соревновании. Чтобы у неё всё было хорошо», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подали апелляции на это решение в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине. Выступит ли Валиева в личном турнире, станет известно 14 февраля.

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