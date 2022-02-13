Светлана Миронова отказалась общаться с журналистами после 41-го места в пасьюте на ОИ

Российская биатлонистка Светлана Миронова отказалась общаться с журналистами после выступления в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

По итогам гонки Миронова стала 41-й, допустив в общей сложности 6 непопаданий. Она отстала от чемпионки норвежки Марте Рёйселанд на 5 минут 38 секунд. Серебряным призёром пасьюта стала шведка Эльвира Эберг, бронзовым — ещё одна норвежка Тириль Экхофф.

«На диктофон я больше не даю комментарии, мне не нравится, как вы (обо мне) пишете», — приводит слова Мироновой «РИА Новости Спорт».

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