Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзы в гонке преследования на Олимпиаде

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями от завоевания бронзовой медали в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Благодарен богу за то, что он дал мне сил сегодня. Спасибо моей семье, всем родным и близким, нашей стране спасибо, вы самые лучшие болельщики. Я надеюсь, вас порадовал.



Сегодня сложная погода. Слава богу справился со стрельбой. Тяжёлая гона в плане функционала. Скольжение очень плохое. Я рад, спасибо!» — сказал Латыпов в эфире телеканала «Россия 1».

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 39.07,15 (0)

2. Тарьей Бё (Норвегия) +28,6 (1)

3. Эдуард Латыпов (Россия) +35,3 (1).

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