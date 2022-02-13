Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал первую в карьере личную медаль Олимпийских игр. Эдуард сделал это в сегодняшней гонке преследования, стартовав с 11-й позиции.

Напомним, сегодня, 13 февраля, французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал золотую медаль в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебряную медаль завоевал норвежец Тарьей Бё, бронзовую — россиянин Эдуард Латыпов.

Ранее Латыпов уже выигрывал бронзу Игр в Пекине (Китай) в смешанной эстафете. Тогда Латыпов был финишёром национальной команды и боролся на финише с норвежцем Йоханнесом Бё и французом Кентеном Фийоном Майе.

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