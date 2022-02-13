В СБР оценили бронзовую медаль Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде-2022

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов отреагировал на завоевание бронзы Эдуардом Латыповым в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Латыпов — большой молодец, очень здорово! Остальные тоже молодцы, боролись, насколько хватило каждого. Эдуард стартовал с 11-го места, всё очень хорошо. Я рад, надеемся, что дальше будет ещё лучше», — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее в женском пасьюте золото завоевала норвежка Марте Рёйселанд, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье – ещё одна норвежка Тириль Экхофф.

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