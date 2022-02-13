«Эдик — топ! Везёт сильнейшим!» Ростовцев — о бронзе Латыпова в гонке преследования

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал завоевание Эдуардом Латыповым бронзовой медали в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Всё супер, классно, отлично! Да даже слов не находится подходящих! Это замечательно. Великая и тяжёлая гонка в тяжелейших условиях. Эдик — топ! Латыпов, СБР, Майгуров — все молодцы!



Шквал ветра у Йоханнеса? Везёт сильнейшим. Очень рад. Все переживали, болели. Классно, что так получилось. Это не поражение, а большая победа. Поздравляю всех с бронзой», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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