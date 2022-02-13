Эшли Вагнер впервые высказалась о скандале вокруг Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022

Серебряный призёр чемпионата мира 2016 года, американская фигуристка Эшли Вагнер высказалась о скандальной ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая была уличена в применении допинга. Решение о допуске 15-летней ученицы Этери Тутберидзе к личному турниру на Олимпиаде-2022 в Пекине будет объявлено завтра, 14 февраля.
«Это дети. Да, 15-летняя девушка может быть развитой и у неё уже есть жизнь, полная невероятных впечатлений, но всё же она ребёнок. И она не первый ребёнок, оказавшийся в таком положении, и не будет последней, если мы не начнём серьёзно к этому относиться.
Что происходит после того, как вы закончите с фигурным катанием? Что происходит с вашим телом, когда в него попадает лекарство, в котором оно не нуждается? Пока мы не изменим культуру и не начнём ценить в первую очередь ЧЕЛОВЕКА, а не результаты, это будет происходить в дальнейшем. Это разбивает мне сердце», — написала Вагнер в своём «твиттере».
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- 13 февраля 2022
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