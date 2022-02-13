Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Драчёв: бронза Латыпова в гонке преследования — награда за все трудности перед Олимпиадой

Драчёв: бронза Латыпова в гонке преследования — награда за все трудности перед Олимпиадой
Комментарии

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал бронзовую медаль российского биатлониста Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Эдуард молодец! Эта бронза для Латыпова — награда за все трудности, что он прошёл после нового года. Были неприятности с ковидом, допуском на Олимпийские игры, но несмотря на всё он набрал форму и выиграл лотерейный билет.

Сегодня многим не удавалась стрельба: порывы ветра, шквал. И Йоханнес, и шведы, и немцы — все мазали и заходили на штрафные круги. Латыпов справился! Иногда такие гонки даже отменяли и не проводили в такую погоду. Для России это очень успешное выступление», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022