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Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр на дистанции 500 метров

Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр на дистанции 500 метров
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Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай). Его время — 40,45 секунды.

Золото Игр в этом виде программы выиграл представитель Венгрии Лю Шаолинь, опередив Ивлиева на 0,11 секунды. Бронзу взял канадец Стивен Дюбуа (+0,34).

Шорт-трек.
Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. 500 м.

1. Лю Шаолинь (Венгрия) — 40.34.
2. Константин Ивлиев (Россия) +0,11
3. Стивен Дюбуа (Канада) +0,34
4. Абзал Ажгалиев (Казахстан) +0,54

Отметим, что 21-летний Ивлиев является дебютантом Олимпийских игр. Это его первая медаль Игр в карьере.

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Олимпиада 2022. Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
13 февраля 2022, воскресенье. 15:09 МСК
Окончено
1
Дацзин У
Китай
41.157
1
Шаоан Лю
Венгрия
40.338
2
Константин Ивлиев
Россия
40.431
2
Павел Ситников
Россия
41.217
3
Стивен Дюбуа
Канада
40.669
3
Денис Никиша
Казахстан
41.329
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