Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр на дистанции 500 метров
Поделиться
Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай). Его время — 40,45 секунды.
Золото Игр в этом виде программы выиграл представитель Венгрии Лю Шаолинь, опередив Ивлиева на 0,11 секунды. Бронзу взял канадец Стивен Дюбуа (+0,34).
Шорт-трек.
Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. 500 м.
1. Лю Шаолинь (Венгрия) — 40.34.
2. Константин Ивлиев (Россия) +0,11
3. Стивен Дюбуа (Канада) +0,34
4. Абзал Ажгалиев (Казахстан) +0,54
Отметим, что 21-летний Ивлиев является дебютантом Олимпийских игр. Это его первая медаль Игр в карьере.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
15:34
-
15:34
-
15:28
-
15:27
-
15:26
-
15:21
-
15:18
-
15:16
-
15:12
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:59
-
14:56
-
14:56
-
14:55
-
14:54
-
14:50
-
14:49
-
14:47
-
14:46
-
14:45
-
14:44
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:38
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:31
-
14:28
Партнерский контент