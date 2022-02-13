В Союзе конькобежцев отреагировали на серебро Ивлиева в шорт-треке на Олимпиаде

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал серебро российского шорт-трекиста Константина Ивлиева в забеге на 500 метров на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Его время — 40,45 секунды.
«Были надежды на золото! Если бы стартовал с первых двух дорожек, были бы шансы. У Кости прекрасные данные, прекрасный старт. Очень грамотно провёл забег. Мог, конечно, рискнуть. Но сделал всё правильно.
Через четыре года он будет основным из претендентов на золото. Чуть набраться опыта, и всё будет классно. Жаль, что Паша Ситников не прошёл в финал. Тоже мог бы побороться», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Золото Игр в этом виде программы выиграл представитель Венгрии Лю Шаолинь, опередив Ивлиева на 0,11 секунды. Бронзу взял канадец Стивен Дюбуа (+0,34).
- 13 февраля 2022
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