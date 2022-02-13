Большунов опубликовал пост после победы в эстафете, Губерниев и Кержаков отреагировали

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе сборной России золото также выиграли Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«А вот и результат», — написал Большунов, ставший двукратным олимпийским чемпионом.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Большунова.

На пост Александра отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал: «Мои короли».

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков добавил: «Красавцы! Александр — ты король лыж!»

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