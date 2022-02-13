Скобрев — о серебре в шорт-треке: Ивлиев молодец, но для золота были все предпосылки

Двукратный призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев прокомментировал серебро российского шорт-трекиста Константина Ивлиева в забеге на 500 метров на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Его время — 40,45 секунды.

«Это серебро, которое могло быть золотом. Константин здорово бежал. Единственное, надо было чуть пошире зайти в поворот на последнем круге, потому что по ногам Ивлиев был реально быстрее, чем представитель Венгрии. Они вдвоём молодцы, здорово выделялись и убегали от группы.

Константин предпринял две атаки, но, на мой взгляд, занял немного неправильную позицию при входе в поворот. Поздравляю с серебром, но для золота были все предпосылки. Нужно было атаковать, не стесняться.

Только положительные эмоции. Ивлиев большой молодец, что оказался на подиуме. Также хочется отметить спортсмена из Казахстана, который занял четвёртое место. Молодец, что пробился в финал.

Сегодня хороший день для россиян: бронза в биатлоне, золото наших лыжников в эстафете, серебро в шорт-треке! Ждём и болеем за наших девушек в конькобежном спринте. Наши женщины готовы бороться за медали», — сказал Скобрев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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