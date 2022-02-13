Латыпов упал без сил на финише и отмечал бронзу Олимпиады на подиуме. Лучшие фото

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал золотую медаль в гонке преследования на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Серебряную медаль завоевал норвежец Тарьей Бё, бронзовую — россиянин Эдуард Латыпов.
Олимпийские игры — 2022. Биатлон. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 39.07,15 (0 промахов).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание +28,6 секунды (1 промах).
3. Эдуард Латыпов (Россия) +35,3 (1 промах).
Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями от завоевания бронзовой медали в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.
«Благодарен богу за то, что он дал мне сил сегодня. Спасибо моей семье, всем родным и близким, нашей стране спасибо, вы самые лучшие болельщики. Я надеюсь, вас порадовал. Сегодня сложная погода. Слава богу, справился со стрельбой. Тяжёлая гонка в плане функционала. Скольжение очень плохое. Я рад, спасибо!» — сказал Латыпов в эфире телеканала «Россия 1».
Лучшие фото с мужской гонки преследования и бронзы Эдуарда Латыпова — в фотоподборке «Чемпионата».
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