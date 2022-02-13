Елена Вяльбе сообщила, что Сергей Устюгов завершил выступление на Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что победная эстафета стала последней гонкой для Сергея Устюгова на Олимпийских играх в Пекине.

«На Олимпиаде Устюгов своё выступление завершил, но пока остаётся с нами. У нас тут каждый день берут ПЦР-тест. Поэтому Сергей пока никуда не улетает. Почему больше не побежит в Пекине? Якимушкин прекрасно бежит на длинные дистанции, у него здесь только одна гонка. Считаю, всё справедливо. У Сергея было две гонки.



Есть понимание, кто побежит мужской и женский спринт, но пока я не буду об этом говорить. Хотя, думаю, уже весь мир и так это знает», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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