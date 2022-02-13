Журова: Ивлиев — пример для молодых. Шорт-трек незаслуженно обижен нами

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала серебро российского шорт-трекиста Константина Ивлиева в забеге на 500 метров на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Его время — 40,45 секунды.
«Серебряная медаль в шорт-треке — очень здорово! Ивлиев — большой молодец, это отличный пример для молодых. Этот вид спорта незаслуженно обижен нами, ему мало уделяют внимания. Мы строим катки для хоккея и фигурного катания, но при этом забываем, что на них можно заниматься и шорт-треком. Причём, в отличие от этих двух дисциплин, в шорт-треке разыгрывается девять комплектов медалей на Олимпиаде, а подготовка требует меньше денег. Молодые ребята, если что-то не заладилось в хоккее или фигурном катании, идите в шорт-трек!
Медаль в этом виде спорта — большое счастье! Судьи могут оштрафовать, соперники могут толкнуть — очень много факторов», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 13 февраля 2022
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