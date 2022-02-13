Мартен Фуркад прокомментировал итоги мужского пасьюта на Олимпийских играх — 2022

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад восхитился победой соотечественника Кентена Фийона Майе в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Кентен был очень уверен в себе с самого начала этих Олимпийских игр. Он действительно прибавил в лыжном ходе. Эти соревнования и стадион на такой высоте идеально подходят для него. Трасса тоже хорошо подходит для его качеств лыжника, менее мощного, чем, например, Эмильен Жаклен или Ветле Шоста Кристиансен. У него также есть большая уверенность в стрельбе, он превосходно умеет справляться с давлением.

Это была великолепная гонка, стрельба 20 из 20 в таких условиях практически равносильна подиуму. Как мы видим, первые четверо — единственные, кому удалось добиться успеха в стрельбе. Это уже более чем успешные Игры для Кентена, осталось ещё две гонки, и всегда хорошо продолжать с максимальной уверенностью.

Это гонка проходила в экстремальных условиях. Йоханнес Бё потерпел неудачу на первой стрельбе стоя, попав в сильный порыв ветра во время стрельбы. Отнёс бы это к поворотному моменту гонки. Кентен воспользовался возможностью, чтобы реализовать великолепную стрельбу после порыва. Затем он мастерски провёл конец гонки, закрыв 5/5 на последней стрельбе.

Я впечатлён Кентеном, потому что сделать золотой дубль – это что-то великолепное. А возможность добавить к нему ещё и серебряные медали в спринте и смешанной эстафете — это просто невероятно! Но я не очень удивлён. В преддверии Игр мы знали, что есть двое, кто способен на это: Йоханнес и Кентен. Надеюсь, что для следующих гонок погодные условия будут полегче. Йоханнес будет пытаться взять реванш в масс-старте. Честно говоря, я снимаю шляпу перед Кентеном. Со стрельбой 20 из 20 в такой гонке — это заслуженный олимпийский титул», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

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