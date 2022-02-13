В Москве появились баннеры в поддержку Камилы Валиевой

В Москве появились баннеры в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, результат допинг-тестирования которой оказался положительным.

На информационных сообщениях нанесена надпись «Камила, мы с тобой!» На некоторых зданиях города можно также заметить световое информационное табло с подобным содержанием.

Напомним, 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подали апелляции на это решение в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине. Выступит ли Валиева в личном турнире, станет известно 14 февраля.

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