В Москве появились баннеры в поддержку Камилы Валиевой

В Москве появились баннеры в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, результат допинг-тестирования которой оказался положительным.
На информационных сообщениях нанесена надпись «Камила, мы с тобой!» На некоторых зданиях города можно также заметить световое информационное табло с подобным содержанием.
Напомним, 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подали апелляции на это решение в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине. Выступит ли Валиева в личном турнире, станет известно 14 февраля.
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