Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 9-го дня, таблица

Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) было разыграно 7 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Норвегии, в активе которой 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (8-5-1). На третьей позиции располагаются США (6-5-1).
Сборная России завоевала 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей и занимает седьмое место.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 13 февраля 2022
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