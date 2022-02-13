В союзе конькобежцев России оценили бронзовую медаль Голиковой на Олимпиаде

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал результат российской конькобежки Ангелины Голиковой на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Голикова завоевала бронзовую медаль, чемпионкой Игр стала американка Эрин Джексон.



«Медаль — это всегда хорошо. Бронза — достойная награда. Конечно, считаю, что Лина заслуживает более высокого места, чуть-чуть не хватило. Но это спринт, всё решают сотые доли секунд. Лина — большой молодец, открыла счёт медалей в конькобежной команде. Будем болеть дальше», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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