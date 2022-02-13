Скобрев — о бронзе Голиковой: обидно за Ангелину. Могло быть золото

Олимпийский призёр Иван Скобрев прокомментировал завоевание Ангелиной Голиковой бронзовой медали в беге на коньках на дистанции 500 м на зимних Олимпийских играх, проходящих в Пекине.

«Обидно за Голикову. Видно, что она сама недовольна забегом. Американка заслуженно выиграла золото. У нашей не совсем получился последний круг. Но медаль есть медаль. Могу только пожелать нашей спортсменке успехов. На золото был шанс. Но это Олимпиада. Кто-то прыгнул выше головы, кому-то не хватило. Поздравляю сборную с медалью!» — сказал Скобрев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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