Ивлиев — о серебре на ОИ: не ощущал никакого давления, и я очень удивлён

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев, ставший серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине (Китай) на дистанции 500 метров, рассказал о своих эмоциях.



«Я счастлив. Эта медаль для меня неожиданная, так что я дал волю эмоциям. Рад, что не подвёл тренеров. На каждой стадии соревнований я шёл на своём максимуме, потому что моё преимущество — это хороший старт. Хотел показать хорошее время, занять хорошее место. Для меня куда комфортнее идти первым, чем где-то сзади.



Мои родители отдали меня в спорт, когда мне было шесть лет. Я одновременно занимался хоккеем и шорт-треком, но затем получил травму, и мы решили сосредоточиться только на шорт-треке. Это решение начало себя оправдывать. Думаю, родители сейчас очень гордятся и рады за меня.



Не ощущал никакого давления, и я очень удивлён. Думал, что буду нервничать, трястись, но просто мчался по трассе и получал удовольствие от всей обстановки. Это очень круто. Пытался максимально держать позицию, рассчитывая, что никто меня не обгонит», — сказал Ивлиев после завершения соревнований.

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