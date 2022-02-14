Фигурное катание, Олимпиада-2022, танцы на льду: когда начало, по какому каналу смотреть
Поделиться
Сегодня, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях по фигурному катанию среди танцевальных пар. Дуэты выступят с произвольным танцем. Начало запланировано на 4:15 мск.
В прямом эфире соревнования покажет Первый канал.
Положение после ритм-танца
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 90,83.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 88,85.
3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) – 87,13.
4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 84,14.
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 84,09...
14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 71,66.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
Комментарии
- 14 февраля 2022
-
00:33
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 13 февраля 2022
-
23:51
-
23:51
-
23:42
-
23:29
-
23:00
-
22:54
-
22:33
-
22:27
-
22:19
-
22:17
-
22:13
-
22:09
-
21:39
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:42
-
20:38
-
20:37
-
20:27
-
20:15
-
20:13
-
20:13
-
19:54
-
19:48
-
19:33
-
19:25
Партнерский контент