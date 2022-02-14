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Фигурное катание, Олимпийские игры, танцевальные пары: когда произвольный танец, где смотреть прямой эфир

Фигурное катание, Олимпиада-2022, танцы на льду: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях по фигурному катанию среди танцевальных пар. Дуэты выступят с произвольным танцем. Начало запланировано на 4:15 мск.

В прямом эфире соревнования покажет Первый канал.

Положение после ритм-танца
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 90,83.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 88,85.
3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) – 87,13.
4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 84,14.
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 84,09...
14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 71,66.

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