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Бобслей, зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин, женщины: когда начнётся финальная попытка, где смотреть прямой эфир

Бобслей, Олимпийские игры — 2022, женщины: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по бобслею. Третья попытка начнётся в 4:30 мск, финальная — в 6:00.

В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Арена».

Бобслей. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины. Положение после двух попыток
1. Кейлли Хамфрис (США) — 2.09,10.
2. Кристин де Брюйн (Канада) +1.04.
3. Лаура Нольте (Германия) +1,22
13. Надежда Сергеева (Россия) — +2,35.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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