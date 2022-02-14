Бобслей, Олимпийские игры — 2022, женщины: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по бобслею. Третья попытка начнётся в 4:30 мск, финальная — в 6:00.
В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Арена».
Бобслей. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины. Положение после двух попыток
1. Кейлли Хамфрис (США) — 2.09,10.
2. Кристин де Брюйн (Канада) +1.04.
3. Лаура Нольте (Германия) +1,22
13. Надежда Сергеева (Россия) — +2,35.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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