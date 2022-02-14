Россия — Канада, кёрлинг, Олимпиада-2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) женская сборная России по кёрлингу проведёт свой пятый матч. Соперником россиянок будет команда Канады. Начало встречи запланировано на 4:05 мск.



В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

Женская сборная России на Олимпиаде в Пекине пока не одержала ни одной победы. Россиянки проиграли сборным США, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

В состав сборной России на зимние Игры 2022 года вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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