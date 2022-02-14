Россия — Дания, кёрлинг, Олимпиада-2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) женская сборная России по кёрлингу проведёт свой шестой матч. Соперником россиянок будет команда Дании. Начало противостояния запланировано на 15:05 мск.



В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».



В состав женской сборной России на зимние Игры 2022 года вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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