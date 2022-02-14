Россия — Швеция, кёрлинг, Олимпийские игры — 2022: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 14 февраля, мужская сборная России по кёрлингу проведёт свой шестой матч на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соперником россиян будет команда Швеции. Начало встречи запланировано на 9:05 мск.



В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра».



Результаты сборной России в предыдущих матчах Олимпиады-2022

Россия — США — 5:6.

Россия — Китай — 7:4.

Россия — Швейцария — 3:6.

Россия — Дания — 10:2.

Россия — Италия — 10:7.



В состав сборной России на зимнюю Олимпиаду в Пекине вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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