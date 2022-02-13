Дюамель обратила внимание на учеников Тутберидзе, испытывавших проблемы со здоровьем

Одна из самых титулованных фигуристок Канады Меган Дюамель, ныне работающая телекомментатором, призвала обратить внимание на систематические проблемы со здоровьем спортсменов, занимающихся под началом Этери Тутберидзе и в школе «Самбо-70».
«Обратите внимание на всю ветку, пожалуйста. И вы до сих пор говорите мне, что всё в порядке?» — написала Дюамель в своём «твиттере».
В твите, на который она ссылается, приведён список из 14 спортсменов, испытывавших определённые проблемы на разных этапах подготовки. Некоторые из них привели к завершению карьеры в раннем возрасте. Названы имена фигуристов Юлии Липницкой, Евгении Медведевой, Алины Загитовой и многих других с подробным перечислением возникших неприятностей.
Напомним, церемония награждения российских фигуристов по итогам командного турнира была отменена из-за подозрительного допинг-теста. Его обладательницей стала Камила Валиева. Однако 15-летняя фигуристка не принимала допинг на Играх. Тест за декабрь показал в организме спортсменки незначительное содержание триметазидина. Микродоза, найденная в организме Валиевой, не влияет на результат, но препарат находится под официальным запретом.
- 13 февраля 2022
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