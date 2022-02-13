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Дюамель обратила внимание на учеников Тутберидзе, испытывавших проблемы со здоровьем

Дюамель обратила внимание на учеников Тутберидзе, испытывавших проблемы со здоровьем
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Одна из самых титулованных фигуристок Канады Меган Дюамель, ныне работающая телекомментатором, призвала обратить внимание на систематические проблемы со здоровьем спортсменов, занимающихся под началом Этери Тутберидзе и в школе «Самбо-70».

«Обратите внимание на всю ветку, пожалуйста. И вы до сих пор говорите мне, что всё в порядке?» — написала Дюамель в своём «твиттере».

В твите, на который она ссылается, приведён список из 14 спортсменов, испытывавших определённые проблемы на разных этапах подготовки. Некоторые из них привели к завершению карьеры в раннем возрасте. Названы имена фигуристов Юлии Липницкой, Евгении Медведевой, Алины Загитовой и многих других с подробным перечислением возникших неприятностей.

Напомним, церемония награждения российских фигуристов по итогам командного турнира была отменена из-за подозрительного допинг-теста. Его обладательницей стала Камила Валиева. Однако 15-летняя фигуристка не принимала допинг на Играх. Тест за декабрь показал в организме спортсменки незначительное содержание триметазидина. Микродоза, найденная в организме Валиевой, не влияет на результат, но препарат находится под официальным запретом.

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