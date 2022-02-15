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Зимняя Олимпиада — 2022, Пекин, расписание трансляций, 15 февраля: по какому каналу смотреть, где смотреть прямой эфир

Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 15 февраля
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15 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно девять комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
4:30. Сноуборд, биг-эйр, женщины («Матч! Арена»).
4:30. Фристайл, слоупстайл, женщины («Матч! Страна»).
6:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины («Матч! Арена»).
8:00. Сноуборд, биг-эйр, мужчины («Матч! Арена»).
9:30. Биатлон, эстафета, мужчины («Россия 1»).
11:28. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
11:47. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
13:30. Лыжное двоеборье, HS-140 + гонка на 10 км («Матч! Страна»).
16:50. Бобслей, мужчины, двойки, 4-я попытка («Матч! Арена»).

Кёрлинг. Мужчины
4:05. 9-й тур. Россия — Норвегия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
15:05. 10-й тур. Россия — Канада («Матч ТВ», «Матч! Страна»).

Кёрлинг. Женщины
9:05. 9-й тур. Китай — Россия («Матч! Игра»).

Фигурное катание
13:00. Женщины. Короткая программа (Первый канал).

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