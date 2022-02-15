Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 15 февраля

15 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно девять комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
4:30. Сноуборд, биг-эйр, женщины («Матч! Арена»).
4:30. Фристайл, слоупстайл, женщины («Матч! Страна»).
6:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины («Матч! Арена»).
8:00. Сноуборд, биг-эйр, мужчины («Матч! Арена»).
9:30. Биатлон, эстафета, мужчины («Россия 1»).
11:28. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
11:47. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
13:30. Лыжное двоеборье, HS-140 + гонка на 10 км («Матч! Страна»).
16:50. Бобслей, мужчины, двойки, 4-я попытка («Матч! Арена»).
Кёрлинг. Мужчины
4:05. 9-й тур. Россия — Норвегия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
15:05. 10-й тур. Россия — Канада («Матч ТВ», «Матч! Страна»).
Кёрлинг. Женщины
9:05. 9-й тур. Китай — Россия («Матч! Игра»).
Фигурное катание
13:00. Женщины. Короткая программа (Первый канал).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 15 февраля 2022
-
01:00
-
00:56
-
00:43
-
00:29
-
00:12
-
00:00
- 14 февраля 2022
-
23:51
-
23:50
-
23:35
-
23:20
-
22:55
-
22:39
-
22:18
-
22:17
-
22:16
-
22:00
-
21:59
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:36
-
20:25
-
20:23
-
19:58
-
19:54
-
19:49
-
19:46