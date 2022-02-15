Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 15 февраля

15 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно девять комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций

4:30. Сноуборд, биг-эйр, женщины («Матч! Арена»).

4:30. Фристайл, слоупстайл, женщины («Матч! Страна»).

6:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины («Матч! Арена»).

8:00. Сноуборд, биг-эйр, мужчины («Матч! Арена»).

9:30. Биатлон, эстафета, мужчины («Россия 1»).

11:28. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

11:47. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

13:30. Лыжное двоеборье, HS-140 + гонка на 10 км («Матч! Страна»).

16:50. Бобслей, мужчины, двойки, 4-я попытка («Матч! Арена»).



Кёрлинг. Мужчины

4:05. 9-й тур. Россия — Норвегия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).

15:05. 10-й тур. Россия — Канада («Матч ТВ», «Матч! Страна»).



Кёрлинг. Женщины

9:05. 9-й тур. Китай — Россия («Матч! Игра»).



Фигурное катание

13:00. Женщины. Короткая программа (Первый канал).

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