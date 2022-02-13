Заседание выездной панели CAS по делу Валиевой может затянуться на всю ночь

В Пекине продолжается заседание выездной комиссии Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. По состоянию на 20:30 мск (1:30 по Пекину) решение о допуске спортсменки из России к одиночным соревнованиям ещё не принято. Все стороны, участвующие в сессии, воздерживаются от каких-либо комментариев.

Генеральный директор суда Матье Риб в интервью Reuters заявил, что слушания могут затянуться на всю ночь, а сама спортсменка даст свои показания в онлайн-формате. Оглашение окончательного вердикта будет произведено 14 февраля, точное время пока не называется.

Напомним, церемония награждения российских фигуристов по итогам командного турнира была отменена из-за подозрительного допинг-теста. Его обладателем стала Камила Валиева. Однако 15-летняя фигуристка не принимала допинг на Играх. Тест за декабрь показал в организме спортсменки незначительное содержание триметазидина. Микродоза, найденная в организме Валиевой, не влияет на результат, но препарат находится под официальным запретом.

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