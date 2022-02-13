Эмиль Иверсен: трудно радоваться, когда чувствуешь себя козлом отпущения

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился ощущениями после финиша эстафетной гонки среди мужчин на зимней Олимпиаде в Пекине.

Норвежские лыжники заняли второе место, уступив команде России. Иверсен и его партнёры не радовались медалям и не поднимали лыжи на фотосессии призёров. Йоханнес Клебо и вовсе не вышел фотографироваться.

«Мы выступаем как команда, но сегодня я тот, из-за кого в первую очередь мы не боролись за золото. Понимаю, как глупо выглядело происходившее после финиша, но сейчас я чувствую себя козлом отпущения. В такой ситуации трудно радоваться, даже если серебро — это отличный результат», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

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