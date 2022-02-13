Эдуард Латыпов: внутри взрыв эмоций, это слёзы благодарности и счастья

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал об эмоциях от завоевания первой в карьере индивидуальной медали на Олимпийских играх. Сегодня, 13 февраля, Латыпов в составе сборной России стал бронзовым призёром в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Внутри взрыв эмоций. Пока пытаюсь сдерживаться, но накатывают слёзы. Это слёзы благодарности и счастья за этот день, за то, что всё получилось. Надо это выдержать сегодня. Даже в какой-то момент меня просто трясло, прямо не мог успокоиться. Я говорю: «Успокойся, дыши, дыши. Надо собраться». Очень рад. Это мечта детства, и она осуществляется прямо здесь и сейчас. Главное — не взорваться. Столько эмоций», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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