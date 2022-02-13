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Тутберидзе ответила на вопрос, заберут ли у России медаль командного турнира ОИ-2022

Тутберидзе ответила на вопрос, заберут ли у России медаль командного турнира ОИ-2022
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации с возможным лишением российской сборной золотой медали за командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россию могут лишить медали из-за положительной допинг-пробы 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.

«Для меня командная медаль — медаль страны. Это наша страна. Наша страна в четырёх видах сильнее, чем остальные страны. И если бы каталась не Камила, а другая наша спортсменка, результат был бы тот же. Обидно, что ситуация всплыла на Олимпиаде. Я так понимаю, что для того, чтобы история получила больше резонанса», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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