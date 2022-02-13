Этери Тутберидзе: никакой допинг не поможет спортсмену прыгать четверные, не даст пластики

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, комментируя положительную допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой, подчеркнула, что препараты не помогают в этом виде спорта.



Никакой допинг не поможет спортсмену прыгать четверные. Не даст пластики. Для меня она несёт красоту в нашу жизнь. В её исполнении это не спорт, а искусство. Но я ещё раз говорю, я надеюсь, что так же грамотно, как это всё было спланировано, мы так же грамотно сможем всё это расследовать и вынести справедливый вердикт», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.



В настоящее время Спортивный арбитражный суд рассматривает дело Валиевой. Решение будет вынесено завтра, 14 февраля мск.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.