Этери Тутберидзе: никакой допинг не поможет спортсмену прыгать четверные, не даст пластики

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, комментируя положительную допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой, подчеркнула, что препараты не помогают в этом виде спорта.
Никакой допинг не поможет спортсмену прыгать четверные. Не даст пластики. Для меня она несёт красоту в нашу жизнь. В её исполнении это не спорт, а искусство. Но я ещё раз говорю, я надеюсь, что так же грамотно, как это всё было спланировано, мы так же грамотно сможем всё это расследовать и вынести справедливый вердикт», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
В настоящее время Спортивный арбитражный суд рассматривает дело Валиевой. Решение будет вынесено завтра, 14 февраля мск.
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