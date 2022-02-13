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Мать Алексея Червоткина призналась, что смотрела победную эстафету со слезами на глазах

Мать Алексея Червоткина призналась, что смотрела победную эстафету со слезами на глазах
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Мать лыжника Алексея Червоткина, уроженца Кировской области, Екатерина Червоткина призналась, что следила за выступлением сына со слезами на глазах.

«Я всю гонку ревела, я всю гонку туда-сюда ходила, всё боялась за сына. Смотрю — у него отрыв, думаю: «Хоть бы не догнали больше». Потом Саша [Большунов], потом Дениска [Спицов], потом Сергей [Устюгов], думаю: «Хоть бы у Серёги получилось». К нам как раз народ пришёл в хату, вот мы всем посёлком смотрели эту гонку», — приводит слова Червоткиной ТАСС.

Напомним, сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4х10 км. В составе российской команды выступали Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Червоткин и Большунов бежали классическим стилем, Спицов и Устюгов — свободным.

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