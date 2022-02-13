Мать Алексея Червоткина призналась, что смотрела победную эстафету со слезами на глазах

Мать лыжника Алексея Червоткина, уроженца Кировской области, Екатерина Червоткина призналась, что следила за выступлением сына со слезами на глазах.
«Я всю гонку ревела, я всю гонку туда-сюда ходила, всё боялась за сына. Смотрю — у него отрыв, думаю: «Хоть бы не догнали больше». Потом Саша [Большунов], потом Дениска [Спицов], потом Сергей [Устюгов], думаю: «Хоть бы у Серёги получилось». К нам как раз народ пришёл в хату, вот мы всем посёлком смотрели эту гонку», — приводит слова Червоткиной ТАСС.
Напомним, сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4х10 км. В составе российской команды выступали Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Червоткин и Большунов бежали классическим стилем, Спицов и Устюгов — свободным.
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