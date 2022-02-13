Тириль Экхофф: мне пришлось вкалывать, чтобы получить медаль

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала завоевание бронзовой медали в женской гонке преследования на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня были очень тяжёлые условия. Было много снега, много медленного снега. И гонка выдалась тяжёлой. Мне пришлось вкалывать, чтобы получить эту медаль. Я никогда не сдаюсь — вот мой девиз. Горжусь, что завоевала личные медали на трёх Олимпиадах подряд. Не каждый на это способен. Так что я рада», — сказала Экхофф после гонки.

Напомним, победителем соревнований стала норвежка Марте Рёйселанд. Она допустила 1 промах и завершила дистанцию за 34 минуты и 46,9 секунды. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Она сделала 3 промаха, уступив 1 минуту 36,5 секунды. Тройку лучших замкнула Экхофф, допустившая 3 промаха (+1.48,7).

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