CAS завершил слушания по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд завершил слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Процесс продолжался около семи часов и завершился в 3:30 по пекинскому времени.
«Слушание завершено. Сейчас панель будет обдумывать вердикт до позднего утра. Мы надеемся вынести решение около часу-трёх дня по пекинскому времени», — передаёт слова Матье Риба, главы выездной панели CAS, корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России, проходившем в конце декабря. Пока неизвестно, допустят ли 15-летнюю россиянку к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай). При этом она уже успешно выступила в командном турнире, где в составе российской сборной выиграла золотую медаль. Там она выиграла короткую и произвольную программы.
Валиева также участвовала в слушаниях. Она давала показания с помощью видеосвязи.
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