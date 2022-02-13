Цветков предложил болельщикам поздравить Латыпова с завоеванием бронзовой медали
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Российский биатлонист Максим Цветков обратился к любителям этого вида спорта с предложением поздравить Эдуарда Латыпова с завоеванием бронзовой медали на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Поздравьте этого парня @EDLATYPOV! Он – большой молодец», — гласит сообщение Цветкова, опубликованное в «Инстаграме».
Напомним, Латыпов завоевал первую в карьере личную медаль Олимпийских игр. Эдуард сделал это в гонке преследования, стартовав с 11-й позиции.
Ранее Латыпов уже выигрывал бронзу Игр в смешанной эстафете. Тогда Эдуард был финишёром национальной команды и боролся на финише с норвежцем Йоханнесом Бё и французом Кентеном Фийоном Майе.
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