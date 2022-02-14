Вяльбе станцевала после победы российских лыжников в эстафете

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе эмоционально отпраздновала победу российских лыжников в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Во время церемонии награждения она энергично станцевала.

В состав российской сборной входили Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Большунов и Сергей Устюгов. Россияне одержали уверенную победу, а Устюгов финишировал с флагом. Примечательно, что ранее победителями женской эстафеты стали российские лыжницы.



На Олимпиаде в Пекине российские лыжники уже выиграли три золотые медали. Помимо наград высшей пробы в эстафетах, Александр Большунов стал победителем в скиатлоне.

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