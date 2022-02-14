Тарасова эмоционально высказалась о скандале вокруг Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о ситуации вокруг положительной допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.

«С нашей девочкой, которую мы все любим, поступают безобразно. Очень жалко на это смотреть, прямо хочется руки под нее подложить. Талантливый ребенок. Нужно знать: чем ты талантливей, тем жизнь у тебя будет тяжелее. Это всегда так, но не до такой же степени?» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд завершил слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Решение должно быть вынесено примерно в 8-10 утра мск 14 февраля.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России, проходившем в конце декабря. Пока неизвестно, допустят ли 15-летнюю россиянку к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай). При этом она уже успешно выступила в командном турнире, где в составе российской сборной выиграла золотую медаль.

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