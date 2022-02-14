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Украинские фигуристы отказались комментировать ситуацию с Валиевой

Украинские фигуристы отказались комментировать ситуацию с Валиевой
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Украинские фигуристы Никитин Максим и Назарова Александра отказались комментировать ситуацию вокруг положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Нет, ничего не скажем», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Про это ничего не скажем, только про прическу и свою программу», – передаёт слова Назровой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд завершил слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Решение должно быть вынесено примерно в 8-10 утра мск 14 февраля.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России, проходившем в конце декабря. Пока неизвестно, допустят ли 15-летнюю россиянку к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай). При этом она уже успешно выступила в командном турнире, где в составе российской сборной выиграла золотую медаль.

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