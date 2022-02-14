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Комиссия спортсменов ФФККР поддержала Камилу Валиеву

Комиссия спортсменов ФФККР поддержала Камилу Валиеву
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Председатель Комиссии спортсменов Федерации фигурного катания России (ФФККР) Джонатан Гурейро от лица организации выступил с открытом письмом, в котором выражена поддержка российской фигуристки Камилы Валиевой.

«От лица Комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России обращаемся с открытым письмом в поддержку нашей спортсменки Камилы Валиевой. На протяжении ряда лет мы вместе с Камилой в сборной команде, мы хорошо знаем спортсменку и уверены в честности Камилы Валиевой — талантливой фигуристки, которая добивалась и будет добиваться медалей самых высоких достоинств, благодаря уникальному сочетанию природного таланта, трудоспособности, любви и преданности делу.

Все спортсмены ФФККР придерживаются принципов честной борьбы, чистоты спорта, нулевой терпимости к допингу. Все наши фигуристы постоянно тестируются антидопинговыми службами, сдают множество тестов, как во время стартов, так и вне соревнований.

На Олимпиаде в Пекине, к большому сожалению, Камила попала в очень непростую ситуацию, сложившуюся при сомнительных обстоятельствах. Мы очень надеемся на честное разбирательство в случае с Камилой и на положительный исход этого дела. Желаем Камиле терпения в этой сложной ситуации. Камила, мы с тобой», говорится в открытом письме.

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