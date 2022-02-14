Смолкин: мы устали от вопросов про Валиеву

Российский фигурист Глеб Смолкин ответил на вопросы журналиста AP после произвольного выступления на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Чувствуем ли стресс из-за скандала? Думаем о своём выступлении, это единственное, что сейчас имеет значение для нас. Будем ли следить за решением сегодня? Мы устали от этих вопросов», – передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине проходят по фигурному катанию, пары выступают в произвольном танце. Первыми из россиян на лёд вышли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они набрали 108,16 балла.
Напомним, в ритм-танце Дэвис и Смолкин набрали 71,66 балла и заняли 14-е место. В сумме дебютанты Олимпиады набрали 199,82 балла.
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