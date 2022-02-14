Женская сборная России по кёрлингу потерпела 5-е поражение подряд на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу в своём пятом матче на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) проиграла команде Канады со счётом 5:11 (0:2, 0:2, 1:0, 0:2, 2:0, 0:2, 2:0, 0:1, 0:2). Это пятое кряду поражение россиянок на групповом этапе.
Результаты женской сборной России в предыдущих матчах
Россия — США — 3:9.
Россия — Швейцария — 7:8.
Россия — Южная Корея — 5:9.
Россия — Япония — 5:10.
В состав сборной России на Олимпиаду вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Расписание матчей сборной России
14 февраля
15:05 мск. Россия — Дания.
15 февраля
9:05. Россия — Китай.
16 февраля
15:05. Россия — Швеция.
17 февраля
9:05. Россия — Великобритания.
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